TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso ha già pronta la formazione anti-Barcellona (Di giovedì 6 agosto 2020) “Nemico carissimo” e “Inter vai così!” i due titoli di apertura in prima pagina di TUTTOSPORT su Houssem Aouar e sui nerazzurri. Domani sera il pericolo numero uno per la Juventus sarà un giocatore valutato 70 milioni di Euro. I bianconeri ci pensano. Intanto Antonio Conte va avanti in Europa League grazie ai goal di Romelu Lukaku e Christian Eriksen appena entrato. Il Getafe sbaglia un rigore e manda i nerazzurri ai quarti, dove troveranno la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tuttosport – Verso Barcellona: Gattuso pensa a Politano per sostituire… - MondoNapoli : Tuttosport svela: 'Boga-Napoli, offerti 25 milioni! C'è anche l'Atalanta, ma è difficile a certe cifre' -… - Guidorizzi82 : Poi si offendono se li chiami finti tifosi cojoni che cercano di mettere zizzania nel Napoli calunniando Adl L' Ar… - gennysiervo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Barcellona-Napoli, se Insigne non recupera, possibile soluzione a sorpresa - Spazio_Napoli : -