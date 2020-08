Turista ferito a cala dell’Uzzo, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, il quarto dopo la fine del lockdown, per soccorrere un Turista laziale di 33 anni che si era procurato la sospetta distorsione del ginocchio nei pressi di cala dell’Uzzo, sul versante di San Vito Lo Capo (Trapani). Due squadre della stazione Palermo-Madonie hanno raggiunto l’uomo a piedi, l’hanno caricato in barella e trasportato a spalla per quasi un chilometro e mezzo fino all’ingresso della riserva dove c’era ad attenderlo un’autoambulanza del 118 che l’ha trasferito all’ospedale di Trapani. Soltanto 24 ore fa il Sass era ... Leggi su meteoweb.eu

