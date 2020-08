Trump spera in un vaccino 'elettorale' sul Covid: 'Può arrivare prima del voto di novembre' (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver fatto il negazionista ora fa l'ottimista: il presidente americano Donald Trump ha detto che il vaccino per il coronavirus potrebbe arrivare prima delle elezioni di novembre, ben prima di ... Leggi su globalist

tigrelt : RT @Massimi47715989: Usa: polizia ammanetta famiglia afroamericana con 4 minori - Ultima Ora - ANSA - Massimi47715989 : Usa: polizia ammanetta famiglia afroamericana con 4 minori - Ultima Ora - ANSA - 501_tot : RT @OrioliPaolo: Da @repubblica Dopo cinque mesi #Trump spera ancora che il #coronavirus sparisca da solo Di questo passo sparirà prima Tr… - giovannaconfal4 : RT @OrioliPaolo: Da @repubblica Dopo cinque mesi #Trump spera ancora che il #coronavirus sparisca da solo Di questo passo sparirà prima Tr… - SharkRadioNet : RT @OrioliPaolo: Da @repubblica Dopo cinque mesi #Trump spera ancora che il #coronavirus sparisca da solo Di questo passo sparirà prima Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump spera

Dopo aver fatto il negazionista ora fa l’ottimista: il presidente americano Donald Trump ha detto che il vaccino per il coronavirus potrebbe arrivare prima delle elezioni di novembre, ben prima di qua ...Lebron James non ha perso tempo per rispondere alle accuse di Donald Trump contro l’NBA: il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il comportamento di sostegno al movimento Black Lives Matter d ...