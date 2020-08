Trump sbaglia a pronunciare “Yosemite” – il video diventa virale (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente Trump sbaglia a pronunciare il nome del famoso parco americano Yosemite. Il fatto ha avuto luogo durante una cerimonia per pubblicizzare la sua firma su un importante atto legislativo sulla conservazione del parco. Il video è poi diventato virale su internet: per il Presidente “Yosemite” diventa “Yo-Semite”. Trump sbaglia a pronunciare “Yosemite”, che … Leggi su periodicodaily

zazoomblog : Trump sbaglia a pronunciare “Yosemite” – il video diventa virale - #Trump #sbaglia #pronunciare - BidoliNicola : @AR1829881905 Sapelli sbaglia nel giudicare il mandato di Trump come presidente in caduta libera...anzi direi proprio il contrario! - quaranta_vito : @DiegoFusaro Si sbaglia, dietro questa strategia c'è un obiettivo ben definito. Non si lasci ingannare dai titoloni… - Area51cinqueuno : #Spagna Travolto dagli scandali, re Juan Carlos abbandona il Paese Forse,e' arrivato il momento che chi sbaglia pa… - Omocaig5 : @anna_sorbi @ferrarailgrasso No cara signora. Sbaglia ancora. A lei sta a cuore quel più volte bancarrottiere Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sbaglia Parla il mago delle previsioni: 'Biden vincerà su Trump' laRegione Trump sbaglia a pronunciare “Yosemite” – il video diventa virale

Il presidente Trump sbaglia a pronunciare il nome del famoso parco americano Yosemite. Il fatto ha avuto luogo durante una cerimonia per pubblicizzare la sua firma su un importante atto legislativo su ...

America2020: i 90 giorni più lunghi (e corti) di Trump

AGI - Novanta giorni sono tanti, ma passano veloci. Novanta sono i giorni che separano dal verdetto Donald Trump. Novanta occasioni per vincere o perdere la Casa Bianca. Un presidente che perde il sec ...

Il presidente Trump sbaglia a pronunciare il nome del famoso parco americano Yosemite. Il fatto ha avuto luogo durante una cerimonia per pubblicizzare la sua firma su un importante atto legislativo su ...AGI - Novanta giorni sono tanti, ma passano veloci. Novanta sono i giorni che separano dal verdetto Donald Trump. Novanta occasioni per vincere o perdere la Casa Bianca. Un presidente che perde il sec ...