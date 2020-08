Trump, Fb e Twitter lo bloccano: 'Sul Coronavirus fa disinformazione' (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel mirino dei social network l'affermazione del presidente Usa secondo cui i bambini sono quasi immuni dal Covid-19. Nonostante i 54 mila nuovi contagi in un solo giorno Trump insiste: 'Il virus sta ... Leggi su tg.la7

HuffPostItalia : Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid - francescocosta : Trump ha detto – per minimizzare i numeri dell'epidemia americana fuori controllo – che è in corso una seconda onda… - fattoquotidiano : Coronavirus, “bimbi praticamente immuni” Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è l… - HDblog : Muro degli USA contro la tecnologia cinese: il ban rischia di estendersi - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Twitter

Facebook e Twitter hanno rimosso un video di Donald Trump contenente false affermazioni sul coronavirus. Il video in questione riportava un’intervista rilasciata dal presidente degli Stati Uniti a Fox ...Fa scalpore quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in una campagna per la riapertura delle scuole dopo l’emergenza coronavirus, ha affermato come i bambini siano quasi del tut ...