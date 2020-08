Trump, Facebook e Twitter rimuovono i suoi post sul Covid: fake news (Di giovedì 6 agosto 2020) È la prima volta che lo fa: Facebook ha rimosso un post dalla pagina del presidente Trump sul social network per aver violato la politica dell’azienda per la prevenzione della disinformazione sul coronavirus. Non solo: anche Twitter aveva temporaneamente bloccato l’account della campagna elettorale di Trump, @teamtrump, per violazione della sua politica, come ha confermato il portavoce del social Nick Pacilio. Leggi su vanityfair

HuffPostItalia : Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid - Corriere : Facebook cancella post di Trump, «fa disinformazione su Covid» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Facebook cancella un post 'disinformativo' di Trump - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, “bimbi praticamente immuni” Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è la p… - gaia0268328 : RT @sunflowers_e: Facebook e Twitter che fanno fuori Trump una delle cose più belle di questo 2020 -