Trump attacca le franchigie NBA: “inginocchiarsi è disonorevole, gli americani cambiano canale” (Di giovedì 6 agosto 2020) Donald Trump torna a prendere di mira l’NBA. Il presidente americano attacca la lega di pallacanestro americana in merito alla decisione dei giocatori di inginocchiarsi durante l’inno nazionale, chiaro segno di protesta in favore dei diritti degli afroamericani, ma che Trump considera un gesto disonorevole. Il presidente USA ha dichiarato: “è un gesto fuori luogo. Abbiamo parlato a lungo con la NBA in questo periodo particolare, cercando di trovare un compromesso tra i desideri di protesta incruenta dei giocatori ed il rispetto decoroso del regolamento. Nonostante i nostri sforzi, volti a trovare una soluzione sintetica tra le parti, ora vedo tutte le franchigie inginocchiarsi, come se la consapevolezza di violare il regolamento rendesse più vigorosa la ... Leggi su sportfair

Il presidente Trump ha subito fatto riferimento ad un attentato ... uno dei massimi comandanti militari di Hezbollah e considerato dall'accusa la mente dell'attacco, che si ritiene sia stato ucciso in ...

