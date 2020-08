Truffa e intestazione fittizia di beni, trovato un milione di euro in contanti (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Importanti sviluppi sono emersi, questa mattina, nelle indagini su un’operazione di contrasto alla criminalità che ha portato sette giorni or sono all’arresto per svariati milioni contro il patrimonio di un 56enne di Montesarchio, Nicola Panella, e alla denuncia di altre sedici persone. Squadra Mobile e Guardia di Finanza hanno effettuato stamani un briefing con la stampa per sottolineare alcuni dettagli su alcune perquisizioni effettuate nei giorni scorsi. Infatti nell’abitazione e nello studio a carico di un indagato nel comune di Montesarchio ha infatti portato alla scoperta di un milione di euro in contanti. La rilevante somma di denaro è stata rinvenuta in tre cassette di sicurezza e una cassaforte a muro. Nel corso dell’operazione sono ... Leggi su anteprima24

aldolicata : Benevento. Truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato 56enne. Sequestrati conti e società - CampobelloNews : Benevento. Truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato 56enne. Sequestrati conti e società - NTR24 : Truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato 56enne. Sequestrati conti e società -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa intestazione Truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato 56enne. Sequestrati conti e società NTR24 Assegni scoperti, truffe e cinque denunce. Maxi operazione dei carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Una complessa attività che ha portato alla denuncia in stato di libertà 5 persone, responsabili a vario titolo di reati quali truffa, ricettazione, simulazione di reato, f ...

La grande truffa di Montesarchio: sequestrato anche il centro di accoglienza

Un arresto, 16 indagati e oltre 5 milioni sequestrati tra beni immobili e titoli finanziari. Questi i principali numeri dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Assunta Tillo e condotta dag ...

Cinque Terre - Val di Vara - Una complessa attività che ha portato alla denuncia in stato di libertà 5 persone, responsabili a vario titolo di reati quali truffa, ricettazione, simulazione di reato, f ...Un arresto, 16 indagati e oltre 5 milioni sequestrati tra beni immobili e titoli finanziari. Questi i principali numeri dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Assunta Tillo e condotta dag ...