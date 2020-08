Trovata l’intesa sul decreto agosto. Il testo approderà domani in Consiglio dei ministri. Sciolto il nodo sul blocco dei licenziamenti (Di giovedì 6 agosto 2020) Trovata l’intesa sulla proroga del blocco dei licenziamenti introdotto per l’emergenza Coronavirus. L’accordo sul testo del decreto agosto, ha confermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è “chiuso” e il provvedimento sarà “domani in Consiglio dei ministri”. “Il nodo è stato Sciolto – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza -, c’è condivisione. Abbiamo fatto una sintesi”. “Il confronto – ha poi dichiarato il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Italia Viva) -, è stato lungo e ... Leggi su lanotiziagiornale

Avvenire_Nei : Trovata l'intesa per superare i Decreti sicurezza di Salvini - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: #dl agosto Trovata l'intesa sul testo. Il #decreto domani in #Cdm. #Gualtieri: 'Nodo #licenziamenti sciolto, fatto una si… - ilblogdiandy : RT @Agenzia_Ansa: #dl agosto Trovata l'intesa sul testo. Il #decreto domani in #Cdm. #Gualtieri: 'Nodo #licenziamenti sciolto, fatto una si… - MariaAversano1 : RT @Agenzia_Ansa: #dl agosto Trovata l'intesa sul testo. Il #decreto domani in #Cdm. #Gualtieri: 'Nodo #licenziamenti sciolto, fatto una si… - Agenzia_Ansa : #dl agosto Trovata l'intesa sul testo. Il #decreto domani in #Cdm. #Gualtieri: 'Nodo #licenziamenti sciolto, fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata l’intesa Intesa Sanpaolo dona 100 milioni per 2.500 posti letto in terapia intensiva Corriere della Sera