Treviso, Tommaso schiacciato dal cancello di casa: “Morto a causa di un bullone mancante” (Di giovedì 6 agosto 2020) Treviso, Tommaso schiacciato dal cancello di casa. La morte del piccolo Tommaso Tiveron, un bambino di 4 anni, sarebbe stata causata dalla mancanza di un bullone che doveva funzionare da fermo del cancello della sua casa. Ne sono convinti gli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla tragedia di Dosson di Casier (Treviso). Oggi i funerali del bambino. Il cancello della casa di via IV Novembre a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, era sprovvisto dell’ultimo bullone, quello della chiusura. Probabilmente per questo, la sera del 29 luglio scorso, la cancellata si sarebbe staccata, travolgendo il ... Leggi su limemagazine.eu

