"Trattato come un assassino". Jonathan Kashanian fermato dalla polizia: ecco cos'è successo (Di giovedì 6 agosto 2020) Brutta avventura per Jonathan Kashanian. Lui stesso racconta l'episodio sui social con una serie di storie Instagram. L'opinionista del programma di Bianca Guaccero Detto Fatto dice di aver avuto un diverbio con la polizia. E spiega la sua versione dei fatti: “Sono stato Trattato come un assassino illegale da mettere in galera, il modo in cui sono stato Trattato da una persona più grande mi ha scioccato. Sono passato con il semaforo rosso, perché non l'ho visto ma lo ammetto, io mi prendo le mie responsabilità. Ad un certo punto una macchina della polizia inchioda e mi ha messo alle strette”. Tutto si risolve positivamente, ma Jonathan continua: “Io mi aspetto dalle persone che hanno quel ... Leggi su liberoquotidiano

