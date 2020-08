Trapani, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso: niente Serie B per i granata (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Trapani non riesce ad evitare la retrocessione.Nonostante un campionato non brillante, i granata erano riusciti comunque a raggiungere una posizione in classifica necessaria per la permanenza in Serie B: con 46 punti, i granata si erano piazzati sopra a Perugia e Pescara senza aver bisogno dunque di giocare i playout.Trapani, arrestato l’ex patron De Simone: reati societari, finanziari e tributari. I dettagliSuccessivamente è arrivata però un'inaspettata stangata: la società ha di fatto condannato la squadra alla retrocessione a causa di due punti di penalizzazione inflitti per non aver pagato gli stipendi entro il 16 marzo. Il club ha ovviamente presentato ricorso, ma nella giornata odierna ... Leggi su mediagol

