Trapani, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso: granata in Serie C (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso presentato dal Trapani: il club granata è condannato alla Serie C Nulla da fare per il Trapani. Il Collegio di Garanzia del CONI non ha restituito alcun punto di penalizzazione al club granata, condannandolo quindi alla Serie C. Non varia quindi la classifica rispetto alla regular season. Confermato il playout tra Perugia e Pescara, così come la salvezza del Cosenza. COMUNICATO – «La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna preordinata alla discussione ed alla disamina del ricorso ... Leggi su calcionews24

