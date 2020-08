Trapani Calcio, arrestato l’ex presidente De Simone: “Ha sottratto 200mila euro dalle casse del club e evaso l’Iva per oltre 9 milioni” (Di giovedì 6 agosto 2020) È stato arrestato dalla Finanza l’ex presidente del Trapani Calcio, Maurizio De Simone. Nello stesso giorno in cui il Coni ha rigettato il ricorso della società granata, condannandola alla Serie C, i finanzieri hanno fermato l’imprenditore ad Avellino, sua città d’origine, trasferendolo in carcere. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Trapani, Caterina Brignone, su richiesta dei pm che lo accusano di aver prosciugato 200mila euro dalle casse del Trapani Calcio. È anche accusato di aver sottratto 9 milioni di euro all’erario, ma per un certo periodo riuscì ad ottenere perfino il ... Leggi su ilfattoquotidiano

