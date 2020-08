Trapani, arrestato l’ex patron De Simone: reati societari, finanziari e tributari. I dettagli (Di giovedì 6 agosto 2020) Guai molto seri per l'ex patron del Trapani, Maurizio De Simone.Nella giornata odierna la Guardia di Finanza ha proceduto all'arresto di Maurizio De Simone, ex proprietario e amministratore delegato del Trapani, per reati tributari, societari e finanziari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone.A tale provvedimento si è aggiunto anche quello di sequestro preventivo delle quote sociali della FM SERVICE S.r.l., società che nel marzo del 2019 aveva rilevato quelle della Trapani Calcio S.r.l., attualmente nelle mani di un altro proprietario, ossia la compagnia Alivision Transport S.C. Arl con ... Leggi su mediagol

