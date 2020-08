TPL, dalla Regione Marche più fondi per il servizio trasporto degli studenti (Di giovedì 6 agosto 2020) ANCONA - La Regione Marche stanzia un milione e 100mila euro per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale per l'utenza studentesca, dall'inizio dell'anno scolastico a fine del 2020. Lo ha ... Leggi su anconatoday

Andrea0606061 : @iclaudi0 @virginiaraggi Poi ti ricordo che il 30% del trasporto è affidato 'ai privati' ( tpl) senza gara e con st… - ItalyRespect : @MercurioPsi Vedere spesso gli autobus gestiti dalla tpl con i fogli dei quotidiani attaccati al parabrezza a mo' d… - InfoAtac : @edelgio Linea gestita dalla soc. Roma tpl, da app pubblica per la fermata 71264, nessun dato - AndrewRm : Oggi è il 30/7 e sarebbe molto carino se, dopo aver realizzato il sito corrispondente e a più di 2 mesi dalla pubbl… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Scuola, TPL: allarme di Stanzione (Filt Cgil), nessuna garanzia dalla Regione -

Ultime Notizie dalla rete : TPL dalla TPL, dalla Regione Marche più fondi per il servizio trasporto degli studenti AnconaToday Genova, dal Mit 470 milioni per la filovia. «Ma a patto che Principe, Brignole e via XX siano off limits per le auto private»

Genova - E' stata acquisita oggi l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto ministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli ... lungo le principali direttrici del Tpl di Genova. E' ...

Mit, 470 mln per filovia Genova

E' stata acquisita oggi l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto ministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l'erogazione di oltre 470 milioni di euro da destinare alla ...

Genova - E' stata acquisita oggi l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto ministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli ... lungo le principali direttrici del Tpl di Genova. E' ...E' stata acquisita oggi l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto ministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l'erogazione di oltre 470 milioni di euro da destinare alla ...