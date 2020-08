Torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola (Di giovedì 6 agosto 2020) La è una ricetta comoda e veloce da preparare. Potete utilizzarla come piatto unico, oppure come antipasto o all’interno di un buffet per cene e aperitivi. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2 dischi di pasta brisè3 carciofi grandi90 gr. di gorgonzola (consiglierei dolce)200 gr. di scamorza50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato100 gr. di pancetta affumicata a cubettiOlio extravergine d’oliva q.b.Sale q.b.Prezzemolo1 cipollotto (o un pezzetto di cipolla)Per preparare la iniziamo tagliando la cipolla e il prezzemolo. Pulite i carciofi e tagliateli finemente. Prendete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e mettete a scaldare, poi aggiungete il cipollotto o la cipolla e il prezzemolo. Lasciate cuocere qualche minuto ... Leggi su termometropolitico

Foodfeaturingw1 : Torta salata con wurstel e scamorza?? #Food #Italy Instagram : ????@foodfeaturingworld - mercurysgoddess : mia mamma ha fatto una torta salata con verdure e MOZZARELLA. questo è un chiaro attacco alla dittatura vegana che… - Gianskrt : @zonafranc_ @poicipenso4 Io ho una torta salata con le verdure da fare , non posso perdere tempo con te , basta - giuse1908 : Secondo me a #InterGetafe si accompagna bene una bella torta salata tonno, zucchine e scamorza. Mettiamoci all’opera, va. - MarcoVi18 : @ilcontealmaviva @CarloCalenda @NicolaPorro nella torta salata ci sta da Dio -

Ultime Notizie dalla rete : Torta salata La torta salata con i pomodorini Il Messaggero Veneto Cuore Verde, la gastronomia del benessere a Milano

Non perdete un gustoso piatto di riso verde con verdure miste al vapore oppure gli strozzapreti integrali con borragine, o una torta salata con verdure e riso semintegrale. Cuore Verde propone sempre ...

Duecento anni di Pellegrino Artusi, l'uomo che mise l'Italia in cucina

Duecento anni – il 4 agosto – e non sentirli. Pellegrino Artusi sopravvive indenne anche dall’ultima moda di abbattere le statue di chi in vita non è stato politically correct. Per il suo anniversario ...

Non perdete un gustoso piatto di riso verde con verdure miste al vapore oppure gli strozzapreti integrali con borragine, o una torta salata con verdure e riso semintegrale. Cuore Verde propone sempre ...Duecento anni – il 4 agosto – e non sentirli. Pellegrino Artusi sopravvive indenne anche dall’ultima moda di abbattere le statue di chi in vita non è stato politically correct. Per il suo anniversario ...