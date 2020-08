TFR e Fondo garanzia Inps: pagamento ok solo su conto corrente (Di giovedì 6 agosto 2020) Verso la semplificazione delle modalità di pagamento e di surroga delle prestazioni a carico del Fondo garanzia sul Tfr, a comunicare le modifiche direttamente l’Inps. L’accredito avverrà esclusivamente su conto corrente. Ecco le novità nel dettaglio.Segui Termometro Politico su Google News TFR: pagamento solo su conto corrente Con il messaggio numero 3008/2020, l’Inps comunica la semplificazione delle modalità di pagamento e di surroga delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia sul Tfr. Infatti, il pagamento delle somme dovute per il trattamento adesso potranno essere ... Leggi su termometropolitico

L'articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito delle misure volte a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID- ...

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla liquidazione ovvero al trattamento di fine rapporto, anche il personale domestico. Come si calcola il TFR per colf e badanti? Ogni mese, i dipendenti d ...

