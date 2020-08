Tennis, tutti i LIVE in diretta su Sportface.it (Di giovedì 6 agosto 2020) tutti i LIVE e le dirette scritte su Sportface.it per lo spettacolo dedicato al Tennis. Il circuito Atp e quello Wta presentano come al solito grandi certezze e numerose sorprese: da Roger Federer a Jannik Sinner, fino a Djokovic e Nadal. Gli azzurri, a partire da Matteo Berrettini, proveranno a farci sognare e migliorare quanto di buono fatto nel 2019. Di seguito la raccolta, aggiornata giorno per giorno, delle dirette su Sportface.it per il 2020. Giovedì 6 agosto GIORGI-JUVAN, WTA PALERMO 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis tutti Tennis, entry list Us Open: 11 italiani in campo, c'è anche Djokovic Tuttosport Errani e Cocciaretto, speranze azzurre a Palermo: avanti ai quarti contro ogni pronostico

Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani sono lontane tecnicamente e anagraficamente (19 e 33 anni) quanto vicine se guardiamo al ranking (157 e 169) e al carattere. Pronte a lottare in ogni circostanza, ...

Tennis: ancora in dubbio la presenza di Nadal agli Internazionali d’Italia

“Non so se giocherò a Roma”, con queste parole Rafael Nadal lascia ancora il dubbio sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Il numero due del mondo ha già comunicato che ...

