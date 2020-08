Tennis – Nadal mette in dubbio anche Roma e Parigi: “valuterò la situazione Coronavirus in Europa” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver ufficializzato il suo forfait dagli US Open, a causa dell’emergenza Coronavirus, Rafa Nadal mette in dubbio anche la sua presenza a Roma e a Parigi. Lo spagnolo, in una conferenza stampa tenuta a Maiorca, ha spiegato che la sua presenza agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros dipenderà dall’evolversi della situazione Covid in Europa: “mi preparerò per la stagione dei campi in terra battuta in Europa e, quando arriverà il momento, prenderò la mia decisione. Vedremo qual è la situazione in Europa e se tutto sarà sotto controllo o meno. Dopo prenderò la mia decisione”.L'articolo Tennis – Nadal ... Leggi su sportfair

