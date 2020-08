Tennis, Kyrgios: “Le possibilità che io giochi in Europa sono prossime allo zero” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero“. Così Nick Kyrgios dissipa gli ultimi dubbi circa la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa. “Utilizzerò questo tempo per stare a casa – ha proseguito il Tennista australiano numero 40 alla televisione australiana – allenarmi, stare con la mia famiglia, i miei amici e agire semplicemente in modo responsabile, aspettando solo che le circostanze migliorino per tornare a giocare”. Dopo aver rifiutato gli Us Open, Kyrgios si è mostrato poco ottimista anche riguardo lo svolgimento degli Australian Open 2021 in seguito all’aumento dei casi di Covid-19 ... Leggi su sportface

Tra gli altri assenti illustri vi è anche Stan Wawrinka (17), come pure Fabio Fognini (11), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49). Malgrado ciò, ben 90 dei primi 100 tennisti fanno parte della ...

Il tennista australiano ha spiegato che non sarà in campo a New York per rispetto di tutte le vittime del Coronavirus TENNIS – Ora la decisione è ufficiale: Nick Kyrgios non scenderà in campo ai pross ...

