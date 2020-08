Tennis, Kyrgios in dubbio per il Roland Garros: "Aspetto che le circostanze migliorino" (Di giovedì 6 agosto 2020) "Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero" . Nick Kyrgios lascia pochi dubbi riguardo la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa. Leggi su corrieredellosport

TennisWorldit : Kyrgios dice no ai tornei in Europa. E c'è preoccupazione per il 2021 - sportface2016 : #Tennis, #Kyrgios: 'Utilizzerò questo tempo per stare a casa, aspettando solo che le circostanze migliorino per tor… - simonesko_ : @Daves95151986 Lunedì - martedì: Basket + spade al parco della centrale Mercoledì: tennis co Kyrgios di ospi Gioved… - AlexBillyBisi : Nulla da aggiungere - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Kyrgios, niente #UsOpen per 'rispetto vittime Covid'. Dopo la Barty anche Nick rinuncia. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Kyrgios Tennis, Kyrgios in dubbio per il Roland Garros: "Aspetto che le circostanze migliorino" Corriere dello Sport Tennis, Kyrgios: "Roland Garros? Aspetto che le circostanze migliorino"

"Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero". Nick Kyrgios lascia pochi dubbi riguardo la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa.

Tennis, Kyrgios in dubbio per il Roland Garros: "Aspetto che le circostanze migliorino"

"Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero". Nick Kyrgios lascia pochi dubbi riguardo la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa.

"Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero". Nick Kyrgios lascia pochi dubbi riguardo la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa."Le possibilità che io giochi in Europa sono molto scarse, a dire il vero prossime allo zero". Nick Kyrgios lascia pochi dubbi riguardo la sua partecipazione al Roland Garros e al viaggiare in Europa.