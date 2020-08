Tenet: proviamo a capirci qualcosa nel nostro doppiaggio parodia (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) La storia del prossimo film di Christopher Nolan è ancora avvolta nel mistero: nel nostro doppiaggio parodia cerchiamo di fare luce su questo mistero. C'è un film che si sposta nel tempo. E questa volta no, non è la solita trovata cervellotica di Christopher Nolan. L'arrivo in sala del tanto atteso Tenet, al quale dedichiamo il nostro doppiaggio parodia che potete vedere nel VIDEO qui sopra, è stato rimandato più volte a causa delle incertezze di una distribuzione difficile da programmare negli ultimi mesi. Indecisioni e rinvii che hanno reso la prossima fatica del regista londinese ancora più agognata. Nonostante l'uscita statunitense sia ancora bloccata, Tenet arriverà in 70 nazioni al ... Leggi su movieplayer

La storia del prossimo film di Christopher Nolan è ancora avvolta nel mistero: nel nostro doppiaggio parodia cerchiamo di fare luce su questo mistero. C'è un film che si sposta nel tempo. E questa vol ...

