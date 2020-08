Temptation Island, incendio all’Is Morus Relais: lettera minatoria, ecco cosa è successo (Di giovedì 6 agosto 2020) Le riprese di Temptation Island si sono concluse da poche settimane ed a breve dovrebbero ripartire quelle relative alla nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Nella giornata di oggi, tuttavia, arriva una notizia spaventosa proprio dall’hotel Is Morus Relais che ospita dalla terza edizione il cast del programma basato sul viaggio dei sentimenti delle coppie... L'articolo Temptation Island, incendio all’Is Morus Relais: lettera minatoria, ecco cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - letthedayscount : @e3ljsa NON LO SO SPERO TROVINO UNA SOLUZIONE IO NECESSITO TEMPTATION ISLAND VIP - epiclove_ : RT @ahoy_boy98: Ok chi ha bruciato l’Is Morus Relais / minacciato gli autori di Temptation Island? - cheamarena : RT @Corriere: Incendio al villaggio di «Temptation Island» in Sardegna -