Temptation Island, incendio al villaggio Is Morus Relais (Di giovedì 6 agosto 2020) Un incendio ha interessato l’Is Morus Relais, il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove è stato girato il reality show di Canale 5 “Temptation Island”. A riportare la notizia è stato il quotidiano l’Unione Sarda. Il rogo è scoppiato alle 5 del mattino e l’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni, che hanno riguardato solo la sala congressi e un’auto parcheggiata fuori dalla struttura. Un incendio che, secondo quanto riporta il quotidiano, avrebbe intento minatorio nei confronti della proprietà del resort. Sul posto sarebbe infatti stata rinvenuta una lettera con minacce. Indagano i carabinieri. L’hotel, nonostante l’incidente, risulta aperto e funzionante e non si ... Leggi su tpi

CAGLIARI. Sono di origine dolosa le fiamme divampate la notte scorsa all'hotel Is Morus di Pula. Chi le ha appiccate ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell'albergo, n ...

