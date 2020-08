Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare (foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Pare che Antonella Elia abbia deciso di dare un’altra possibilità a Pietro Delle Piane. La coppia si è concessa dei momenti di relax al mare Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme Una Delle coppie vip della settima edizione di Temptation Island è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il fatto che lei abbia parlato più volte del suo ex fidanzato Fabiano ha fatto infuriare Pietro. Infatti, poi l’attore si è ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - ChiaramenteI : RT @ciaoodiotuttj: Cesare Cantelli as L’AMANTE DEL TRASH Fa disinformazione, Dario per questo minaccia di bloccarlo Ultimamente ha solo fat… - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Intervista doppia a Lorenzo Amoruso e Manila Lazzaro: cos’è successo una volta tornati a casa?… - Papslupo : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island Vip potrebbe cambiare formula: la decisione di Maria De Filippi DiLei Vip Canale 5: a settembre ripartono tutti gli show di prima serata

Publitalia rende noti i palinsesti dell’autunno: si parte il 9 settembre con «Temptation Island» con Alessia Marcuzzi. Canale 5 schiera l’artiglieria pesante già nei primissimi giorni di settembre. In ...

Chi è Selvaggia Roma? Altezza, peso, rifatta, prima e dopo, Intagram, Temptation Island

Selvaggia Roma è nata il 29 ottobre del 1990, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Roma, ma ha origini arabo-cubane. Alta 170 cm, pesa 55 chili, fisico perfetto e sguardo accattivante. Ama molt ...

Publitalia rende noti i palinsesti dell’autunno: si parte il 9 settembre con «Temptation Island» con Alessia Marcuzzi. Canale 5 schiera l’artiglieria pesante già nei primissimi giorni di settembre. In ...Selvaggia Roma è nata il 29 ottobre del 1990, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Roma, ma ha origini arabo-cubane. Alta 170 cm, pesa 55 chili, fisico perfetto e sguardo accattivante. Ama molt ...