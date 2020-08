Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Natascha lascia Michael e si innamora di… (Di giovedì 6 agosto 2020) Qualcosa di incredibile è accaduto nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo anni di matrimonio e superamento di mille ostacoli, il matrimonio di Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) è improvvisamente giunto al capolinea in un modo assolutamente imprevedibile.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CAMINO riprende a parlare, ecco come succederàEcco infatti cos’è successo negli episodi di Sturm der Liebe andati in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Natascha e Michael si riconciliano Natascha e Michael in baita, Tempesta d’amore ... Leggi su tvsoap

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 8 al 15 agosto 2020: fine della love story tra Tim e Franzi - lilacphantasia : È dal lockdown che accendo la TV solo per guardare Tempesta d'amore, prima in replica al mattino e poi la sera con… - selenaftjamie : Su rete 4 la pubblicità di Tempesta D'amore ha come base Watermelon Sugar - lilacciuga : Hanno messo watermelon sugar nella pubblicità di tempesta d'amore E niente sono caduta dal divano mentre ridevo HAHAHAHAHA - ilovettiramisu : VI PREGO NONNE FINITELA DI VEDERE SERIE COME BEAUTIFUL, UNA VITA E TEMPESTA D’AMORE. PENSATE ANCHE AI VOSTRI NIPOTI QUANDO LO FATE GRAZIE. -

