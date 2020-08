Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim resiste alle tentazioni di Nadja! E Franzi… (Di giovedì 6 agosto 2020) Nadja Holler (Anna Lena Class) di Tempesta d’amore è senza dubbio una persona meschina, ma è anche indubbiamente una donna bellissima e ciò le dà un notevole vantaggio quando si trova a dover avere a che fare con gli uomini.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 7 agosto 2020Nonostante i suoi sentimenti per Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), Tim Saalfeld (Florian Frowein) ha infatti faticato notevolmente a resistere ai tentativi di seduzione della sua ex e nelle prossime puntate italiane della soap rischierà di ricascarci… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tim e Franzi in ... Leggi su tvsoap

zorzaparanoica : comunque il fatto che abbiano messo watermelon sugar come presentazione di 'tempesta d'amore' mi ha steso - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 8 al 15 agosto 2020: fine della love story tra Tim e Franzi - lilacphantasia : È dal lockdown che accendo la TV solo per guardare Tempesta d'amore, prima in replica al mattino e poi la sera con… - selenaftjamie : Su rete 4 la pubblicità di Tempesta D'amore ha come base Watermelon Sugar - lilacciuga : Hanno messo watermelon sugar nella pubblicità di tempesta d'amore E niente sono caduta dal divano mentre ridevo HAHAHAHAHA -

