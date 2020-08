Taika Waititi: il ritorno alla regia (Di giovedì 6 agosto 2020) Il regista premio Oscar Taika Waititi è tornato al lavoro dopo il lockdown dovuto al Covid-19. Lo testimoniano le foto dal set L’acclamato regista Taika Waititi è tornata al lavoro, offrendo ai fan alcune nuove foto che lo raffigurano mentre fa un pisolino sul set. Waititi è solo uno dei tanti registi di Hollywood che hanno dovuto mettere in pausa la propria carriera a causa della pandemia da Covid-19. Dopo il suo successo ottenuto lo scorso anno con JoJo Rabbit e con la serie The Mandalorian, in cui presta la voce a un drone cacciatore di taglie, il 2020 si prospettava molto impegnato ed eccitante per Waititi. Ma, naturalmente, nessuno avrebbe potuto prevedere esattamente ciò che sarebbe successo nel corso di quest’anno. Tutta Hollywood ... Leggi su tuttotek

