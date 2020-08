Surgeon Simulator 2: Arriva la Closed BETA (Di giovedì 6 agosto 2020) All’inizio dell’estate, Bossa Studios ha invitato tutto il mondo a un consulto specialistico per scoprire il caos medicale basato sulla fisica di Surgeon Simulator 2. Ora è il momento di portare la chirurgia alle masse con un fine settimana di Closed BETA che si terrà dal 7 al 10 agosto. Si tratterà della prima opportunità per i futuri praticanti di scoprire tutti i segreti della chirurgia. Tutti coloro che non vedono l’ora di vestire il camice possono preordinare Surgeon Simulator 2 per ottenere l’accesso alla Closed BETA, oppure tenere d’occhio i profili social del gioco per scoprire ulteriori modalità d’accesso al fine settimana di prova. Surgeon ... Leggi su gamerbrain

L'agosto che ci apprestiamo a vivere sarà un mese molto importante per l'universo videoludico e lo sarà non tanto per le uscite che ci attendono ma perché tra la versione digitale della Gamescom 2020 ...

