Su Instagram arrivano i Reels | ecco cosa sono e perché ‘sfidano’ Tik Tok

arrivano i video brevi anche su Instagram. Ma ci sono già le stories, dirà qualcuno. I Reels sono un'altra "storia": multi-clip di 15 secondi che possono essere girati direttamente dalla app e "modificati" in post produzione con moltissimi effetti diversi. Vi ricorda qualcosa? Già. Tik Tok. La app che spopola tra giovanissimi, influencer e tra qualche vip attempato che crede di guadagnare nuovo pubblico con un ballettino. La nuova funzione è arrivata in Italia il 5 agosto e adesso sarà gradualmente disponibile in tutti i dispositivi iOs e Android. Come funziona? Facile: si apre Instagram, poi la fotocamera e si va dritti sull'icona del Reel.

