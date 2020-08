Su Fortnite sono arrivate le auto (Di giovedì 6 agosto 2020) (immagine: Epic Games)Con l’aggiornamento Fortnite 13.40 sono finalmente diventate disponibili le automobili come mezzo di trasporto nel battle royal, dando una bella propulsione alle dinamiche di gioco. Oltre alle vetture sono tante le novità introdotte con l’update che coinvolge non solo la Battaglia reale, ma anche la Modalità creativa e quella Salva il mondo. I milioni di giocatori di Fortnite attendevano con ansia il momento che finalmente è giunto con l’update 13.40: d’ora in poi si potranno pilotare le automobili sparse per la mappa. Le quattro auto sono l’utilitaria Island Prevalent, la sportiva Victory Motors, il pickup Whiplash Og e il camion Bear Titano Mudflap. Si potrà anche ... Leggi su wired

