Strage a Beirut, tra le vittime anche un'italiana di 92 anni: dieci lievemente feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell’esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazione... Leggi su feedpress.me

Strage Beirut, fonti di intelligence: commando ha agito con complici nel porto | Usati inneschi al fosforo bianco. Il bilancio dell'esplosione di Beirut sale a 73 morti e 3700 feriti. È una strage. Da Macron la promessa: i soldi dei francesi non finiranno nelle mani dei corrotti. Il Presidente ha percorse, per ore, le strade. A due giorni dall'esplosione che ha provocato una strage a Beirut, nella capitale la popolazione ha espresso la propria

Anche Romina Power, come molti altri personaggi famosi, nelle ultime ore ha usato i social per esprimere un pensiero rivolto alle vittime della strage di Beirut, morte nelle terribili esplosioni avven ...Una cittadina italiana di 92 anni è morta e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti nelle esplosioni che hanno distrutto la zona portuale di Beirut, in Libano. Lo confermano fonti della Farnesina, ...