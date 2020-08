Strade, consegna dei lavori a Teggiano, Bellizzi e Montecorvino Rovella (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Questa volta sono previsti sulla SP 11 a Teggiano e sulla SR ex SS 164 a Bellizzi e Montecorvino Rovella. Si tratta di Accordi Quadro per la manutenzione straordinaria Strade provinciali, nel primo caso di Area 2 Comparto 5 e nel secondo caso di Area 1 Comparto 3. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni. Il primo ricade nel territorio del comune di Teggiano, sulla SP 11, tratto dalla km 94+000 alla km95+000. Viene consegnato oggi e sono lavori di pavimentazione. Nello specifico ... Leggi su anteprima24

salernonotizie : Strade: Consegna lavori a Casalvelino, Postiglione e Roccadaspide - ONDANEWSweb : Viabilità e sicurezza. Consegna dei lavori sulle strade di Casal Velino, Postiglione e Roccadaspide -… - Golfonetwork : Strade: Consegna lavori a Casalvelino, Postiglione e Roccadaspide - settvvallo : Strade. Consegna lavori a Casalvelino, Postiglione e Roccadaspide - ONDANEWSweb : Strade. La Provincia consegna lavori di messa in sicurezza a Sant'Arsenio, Sassano, Ascea e Ceraso -… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade consegna Strade, consegna dei lavori a Teggiano, Bellizzi e Montecorvino Rovella anteprima24.it Polizia locale: Regione consegna encomi per i controlli anti Covid

Comandante Monfalcone: non vedo l'ora di rimettere la divisa Udine, 6 ago - "Non vedo l'ora di rimettere la divisa e tornare alla normalità. Quando sei sopravvissuto a 50 respiri al minuto, il negazio ...

Arrestata la borseggiatrice di Rialto fermata dai carabinieri con l’aiuto dei “non distratti”

Arrestata la ladra di ieri a Rialto per furto aggravato. Ieri su La Voce di Venezia vi abbiamo dato la notizia di una ladra fermata a Rialto dai militari grazie all’intervento di un “cittadino non dis ...

Comandante Monfalcone: non vedo l'ora di rimettere la divisa Udine, 6 ago - "Non vedo l'ora di rimettere la divisa e tornare alla normalità. Quando sei sopravvissuto a 50 respiri al minuto, il negazio ...Arrestata la ladra di ieri a Rialto per furto aggravato. Ieri su La Voce di Venezia vi abbiamo dato la notizia di una ladra fermata a Rialto dai militari grazie all’intervento di un “cittadino non dis ...