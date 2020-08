Stop ai licenziamenti, Gualtieri: “Trovato l’accordo”. Proroga al 15 novembre anche per le aziende che non usano la Cig (Di giovedì 6 agosto 2020) Si scioglie il nodo che ingarbugliava l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto agosto, ossia la Proroga dei licenziamenti. Come preannunciato in mattinata dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il governo ha raggiunto una sintesi che permette di il provvedimento. Da quanto si apprende il blocco dei licenziamenti proseguirà ma sarà “variabile” in base alle scelte delle aziende sull’utilizzo di Cig Covid e sgravi per fare rientrare i dipendenti al lavoro. Lo Stop durerà in ogni caso almeno fino a metà novembre, data fino alla quale sono a disposizione in modo continuativo le nuove settimane di ammortizzatori predisposti per l’emergenza. Il meccanismo prevede infatti 9+9 settimane aggiuntive ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Il #ComitatoTecnicoScientifico dice che le #Regioni sono senza regole. Via al #distanziamento. #decretoagosto, scon… - sole24ore : Confindustria: lo stop ai licenziamenti pietrifica l’economia - Corriere : Stop licenziamenti, un miliardo per la scuola e bonus ristorante: cosa prevede il decreto agosto - AdrianoSalis : Stop licenziamenti: il governo diviso vara la “mezza proroga” - @fattoquotidiano “Venendo alle squadre in campo:… - cafifal : RT @fanpage: Decreto Agosto, stop ai licenziamenti fino a metà novembre, ma sarà legato all’utilizzo della cig -