Sto pensando di finirla qui, il trailer del film Netflix di Charlie Kaufman (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco il trailer del film Netflix Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman con Jessie Buckley, Toni Collette e David Thewlis. I'm Thinking of Ending Things, in italiano Sto pensando di finirla qui, è il titolo del nuovo film di Charlie Kaufman per la piattaforma di streaming Netflix. Vediamo insieme il primo trailer ufficiale. Lo sceneggiatore premio Oscar di Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ha scritto, diretto e prodotto l'adattamento dell'omonimo romanzo di Iain Reid, pellicola che potremo vedere dal 4 settembre su Netflix. Protagonista di I'm Thinking of Ending Things una ragazza (indicata ... Leggi su movieplayer

