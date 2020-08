Stefano De Martino a Domenica In: Mara Venier ha fatto il suo nome? (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Stefano De Martino potrebbe davvero affiancare Mara Venier a Domenica In, al momento è solo una indiscrezione ma sembra che la conduttrice si stia muovendo per avere il ballerino nella prossima stagione (Foto). E’ la rivista Diva e Donna a rilanciare la notizia del tutto non ufficiale ma forse qualche verità potrebbe esserci. Mara Venier non ha mai nascosto quanto apprezzi Stefano De Martino per il suo talento e per tutte le sue qualità. Lui fa già parte della Rai e Domenica In potrebbe essere davvero un’ottima idea per il programma che ha fatto il pieno di ascolti tv soprattutto nelle ultime puntate. La Venier è andata in ... Leggi su ultimenotizieflash

