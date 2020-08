Stati Uniti, Facebook ha rimosso un post di Trump sul coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Ieri, mercoledì 5 agosto, Facebook ha rimosso un post del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul coronavirus. La causa? Secondo il social network, il post conteneva informazioni ritenute false. Trump aveva pubblicato un estratto della sua intervista a Fox News in cui affermava che “i bambini sono quasi immuni” dal Covid-19. “Il video contiene informazioni false sul fatto che una categoria di persone sia immune al Covid-19”, ha affermato il portavoce di Facebook Andy Stone, spiegando che le affermazioni del tycoon rappresentano una violazione delle politiche del social riguardo alla disinformazione sul coronavirus. È la prima volta che ... Leggi su italiasera

