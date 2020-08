State of Play Agosto: ecco un nuovo gameplay di Godfall (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa sera si è tenuto l’attesissimo State of Play di Agosto e durante lo show abbiamo finalmente visto un gamePlay di Godfall Dopo l’eccezionale evento di presentazione di PS5, finalmente Sony è tornata con un nuovo State of Play. L’evento di questa sera però avrà sicuramente un impatto molto minore sui giocatori, dato che non ci saranno novità importanti sulla next-gen. In ogni caso, anche se non verranno fatti grandi annunci, c’è la possibilità che vengano mostrati alcuni dei giochi presenti allo scorso evento. Nel corso dello show sono stati mostrati molti giochi per PS4, ma anche qualche titolo molto atteso per PS5. Durante lo State of Play ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - N36volpe1973 : Appena visto lo State of play di questa sera. Escluso per due giochi Crash Bandicoot 4 e Godfall tutto il resto uti… - tuttoteKit : State of Play Agosto: The Pathless è il nuovo gioco per #PS5 #StateOfPlay #ThePathless #tuttotek - MangaForevernet : ? State of Play - nuovo gameplay per Godfall ? ? - MangaForevernet : ? State of Play - annunciato Hood Outlaws & Legends per PS5 ? ? -