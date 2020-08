Spot Dolce Gabbana girato al Rione Sanità. (Di giovedì 6 agosto 2020) Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo Spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini è il primo 'vicolo della cultura' in Italia, in via Montesilvano, un ... Leggi su gazzettadinapoli

Gegge06465308 : Dolce&Gabbana, nuovo spot nel Rione Sanità (VIDEO) - stefidefelix : RT @rep_napoli: Dolce & Gabbana tornano a Napoli, foto e mini spot dal rione Sanità al lungomare [aggiornamento delle 17:48] - Notiziedi_it : Dolce&Gabbana, nuovo spot nel Rione Sanità (VIDEO) - Notiziedi_it : Dolce & Gabbana tornano a Napoli, shooting e mini spot dal rione Sanità al lungomare - Marian__136 : E poi... Riflettendoci... Il comportamento Le parole Fanno la differenza... Questo conta per me... Buona serata a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Spot Dolce VIDEO Bellagio superstar: spot Dolce&Gabbana con Deva, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ComoZero Dolce e Gabbana sceglie la Sanità come set per il suo spot (VIDEO)

Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini è il primo “vicolo della cultura” in Italia, in via Montesilvano, un l ...

Dolce & Gabbana sceglie il Rione Sanità a Napoli per il suo nuovo spot pubblicitario

Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini ...

Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini è il primo “vicolo della cultura” in Italia, in via Montesilvano, un l ...Dolce & Gabbana ha scelto il Rione Sanità di Napoli per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario. A far da sfondo alle immagini ...