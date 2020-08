Sport: al Barcellona non basta passare il turno, vuole stravincere (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Barcellona non vuole solo passare il turno. Gli serve stravincere. Battere il Napoli, possibilmente con più gol di scarto. Perché la partita di sabato può disegnare il futuro del Barca e di Setién. Insomma: i blaugrana vogliono dare un segnale, per cui chi si aspetta Messi e compagni a speculare sull’1-1 dell’andata si sbaglia di grosso. Lo scrive Sport. Il quotidiano di Barcellona dice che Setién ha intenzione di costruire una partita completamente all’attacco. “Sa che la sfida contro il Napoli rappresenta un prima e un dopo”, deve dare un segnale netto di svolta, visto “lo stato d’animo malconcio dell’ambiente”. Il Napoli rischia di beccarli in un brutto momento, stracarichi ... Leggi su ilnapolista

