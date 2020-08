Speranza, "la curva epidemica scende, prime dosi del vaccino entro la fine del 2020" (Di giovedì 6 agosto 2020) C'è un candidato vaccino contro il coronavirus e le "prime dosi ci arriveranno entro la fine del 2020". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua informativa sulle norme anti-Covid al Senato. Si tratta di un "candidato vaccino studiato all'Università di Oxford ma in parte italiano perché il vettore virale è stato prodotto presso la Irbm di Pomezia", ha aggiunto. Poi l'appello, sulle tre regole fondamentali (uso della mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani) non dividiamoci: siano patrimonio condiviso di tutto il Paese. Su questo tema non c'è materia politica, perché sono tre regole essenziali per continuare con prudenza le ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Priorità assoluta è tenere la curva sotto controllo, preoccupano i dati dall’estero” - LaPresse_news : Coronavirus, Speranza: Bene riaperture, curva continuato a piegarsi - Steve__Carboni : @FootballAndDre1 Credo fosse dal 1967 che la Curva non se ne usciva con un cartello sensato. Allora c'è speranza in fondo al tunnel - LaSiritide : #Covid19 #news #Italia 1/08/2020 - Covid: la curva sale ancora. Speranza non allenta le misure sui treni -