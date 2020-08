Sparisce la cellulite... "E allora?". Foto ritoccate, la strepitosa lezione di Alba Perietti (Di giovedì 6 agosto 2020) Alba Parietti è stata beccata ad Ibiza mentre ci dà dentro con i filtri. Il settimanale Oggi l'ha intervistata per capire perché alla sua età sente il bisogno di mostrarsi in costume con modifiche evidenti, soprattutto nella parte inferiore del corpo: mettendo a confronto le Foto ritoccate e quelle non, le gambe della Parietti nelle prime sembrano appartenere proprio ad un'altra persona. Segno che con le modifiche la showgirl ci sa fare eccome: “Rivendicare la mia vanità - ha spiegato al settimanale Oggi - il mio desiderio di apparire bella è in realtà un atto di forza. Sono così risolta da concedermi di essere vanitosa. Perché dovrei cedere a quello che gli altri pensano sia giusto io faccia con le mie Foto?”. Fatto sta che la Parietti non ha ... Leggi su liberoquotidiano

Alba Parietti è stata beccata ad Ibiza mentre ci dà dentro con i filtri. Il settimanale Oggi l'ha intervistata per capire perché alla sua età sente il bisogno di mostrarsi in costume con modifiche evi ...

Hanno chiamato le sue sorelle e le sue amiche "rotonde", l'hanno presa in giro a lungo per la forma dei suoi piedi eppure Chiara Ferragni non ha mai lasciato che i messaggi degli haters facessero brec ...