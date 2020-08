"Sono depressa". Michelle Obama si sfila da vice Biden (Di giovedì 6 agosto 2020) Il nome dell'ex first lady era spuntato ripetutamente per il ticket col candidato dem. "Non dormo, sento il peso dei conflitti razziali". Leggi su quotidiano

kirachul : se la vicina mette un’altra canzone depressa dopo Let her Go, i Coldplay e Ed Sheeran mi butto dal balcone dato che sono nel mood giusto. - lunachecammina : questo lo salvo nei segnalibri per quando sono depressa - _babi_p : @Gaiaalessandra_ Io ora sono depressa, mi cancello da Twitter e dalla faccia della terra - herosmynewlv : Oggi sono talmente depressa che se avessi in casa della cocaine mi sarei fatta una striscia - onlyluvfortae : sono triste depressa con la testa anche mi scoppia e con la voglia che qualcuno mi abbracci e mi ami. -

Ultime Notizie dalla rete : Sono depressa "Sono depressa". Michelle Obama si sfila da vice Biden QUOTIDIANO.NET "Sono depressa". Michelle si sfila da vice Biden

di Giampaolo Pioli Non è mai entrata ufficialmente nella lista delle 13 donne che Joe Biden sta valutando per la vice-presidenza. Ha sempre detto di non essere interessata a quel posto anche se rimane ...

Michelle Obama 'depressa' per pandemia, tensioni razziali e Trump

Roma, 6 ago. (askanews) - L'ex First Lady statunitense Michelle Obama ha affermato di soffrire di "depressione di basso grado" a causa della pandemia, delle tensioni razziali e dell "ipocrisia" dell'a ...

di Giampaolo Pioli Non è mai entrata ufficialmente nella lista delle 13 donne che Joe Biden sta valutando per la vice-presidenza. Ha sempre detto di non essere interessata a quel posto anche se rimane ...Roma, 6 ago. (askanews) - L'ex First Lady statunitense Michelle Obama ha affermato di soffrire di "depressione di basso grado" a causa della pandemia, delle tensioni razziali e dell "ipocrisia" dell'a ...