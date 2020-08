Sommese verso Italia viva, bufera sul partito di Renzi in Campania (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pasquale Sommese, consigliere regionale uscente in Campania, starebbe trattando con Giovanni Palladino per far candidare sua figlia con Italia viva alla Regione. Un colpo di scena clamoroso, visto che Sommerse aveva annunciato una propria lista con la candidatura del figlio. La eventuale presenza della figlia di Sommese metterebbe sulla graticola il partito di Matteo Renzi in Campania. La regola di non candidare consiglieri uscenti, infatti, verrebbe aggirata. Non solo: l’intera campagna elettorale dei Renziani sarebbe oscurata dalle inevitabili polemiche intorno alla figura di Sommese senior. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

