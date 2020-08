Soldi spariti del Carroccio. Via libera alla perquisizione degli uffici di Boniardi. Avanza l’indagine sui 49 milioni truffati dalla Lega. La Finanza cerca le prove del riciclaggio (Di giovedì 6 agosto 2020) Seppure per soli undici voti, dopo quello della Giunta per le autorizzazioni è arrivato il via libera anche da parte della Camera alla perquisizione della sede e di tutti gli uffici della srl Boniardi Grafiche, di cui è amministratore il deputato leghista di Bollate, Fabio Massimo Boniardi (nella foto con Matteo Salvini), che a dicembre dichiarò domicilio nell’azienda sbarrando così il passo alle Fiamme gialle. A chiedere l’autorizzazione è stata la Procura di Genova, impegnata nell’inchiesta sull’ipotesi che i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali del Carroccio oggetto di truffa ai danni dello Stato e spariti siano stati utilizzati per un’imponente operazione di ... Leggi su lanotiziagiornale

Viviana Parisi, l'inquietante sospetto: "Neanche Rambo sarebbe riuscito a scappare, potrebbe essere salita su un'auto"

