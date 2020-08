So di non sapere: il paradosso che il Kenya mi ha insegnato (Di giovedì 6 agosto 2020) (Questo post è a cura di Giovanni Volpe, Nairobi Program Manager di Still I Rise)Vivo e lavoro in Kenya da ormai otto mesi, e ogni giorno mi sveglio in un Paese diverso.Ho fatto parte di uno studio legale internazionale, con sede a Nairobi, dal quale ho creato l’architettura legale della missione di Still I Rise. In seguito mi sono unito alla missione sul campo, ricoprendo fino ad oggi la posizione di “Nairobi Program Manager”.Insieme al resto del team, lavoriamo alla creazione di una scuola internazionale per bambini estremamente vulnerabili: profughi, apolidi, o vittime delle ineguaglianze indomite di questo paese. La nostra scuola sarà la prima del suo genere, e l’unica che sorgerà a Mathare, uno degli slum più grandi e più poveri d’africa, dove più di cinquecentomila persone vivono con meno di ... Leggi su huffingtonpost

