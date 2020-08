Sky Sport MotoGP, Diretta Gp Repubblica Ceca (6 - 9 Agosto 2020). Differita TV8 (Di giovedì 6 agosto 2020) Terza tappa di MotoGP: da giovedì 6 Agosto, su Sky il Motomondiale si sposta sul Circuito di Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, in Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 9 Agosto, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00. In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Europa League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Formula 1, chiarite le cause dell'incidente di Kvyat al GP di Silverstone

Pirelli e Alpha Tauri hanno concluso l'indagine e individuato le cause dell'incidente del pilota russo al giro 12 del GP di Silverstone. Un problema meccanico ha provocato il surriscaldamento del cerc ...

Calcio femminile, Serie A: svelato calendario, si parte il 22/8 con Verona-Juve

– Sarà il match tra l’Hellas Verona e la Juventus campione d’Italia ad aprire la Serie A femminile 2020/21, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Sono state ...

