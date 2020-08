Sky non molla il Wrestling: arriva la nuova federazione AEW (Di giovedì 6 agosto 2020) AEW (All Elite Wrestling) Sky non ha perso del tutto il Wrestling, i cui diritti come è noto sono passati a Discovery. La pay TV si è infatti assicurata la AEW (All Elite Wrestling), la nuova federazione professionistica di Wrestling che sta prendendo piede in America. Da domani (7 agosto 2020), ogni venerdì alle ore 19.00 su SkySport Arena (e in streaming su Now Tv), appuntamento con lo show settimanale AEW Dynamite, due ore di pura adrenalina per gli affezionati dello sport sul ring. Ogni trimestre, inoltre, live su SkyPrimafila gli eventi pay-per-view della AEW; fra questi, l’atteso All Out, in programma sabato 5 settembre. Le telecronache saranno a cura di Salvatore Torrisi e Moreno molla. La AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto ... Leggi su davidemaggio

Sky non ha perso del tutto il wrestling, i cui diritti come è noto sono passati a Discovery. La pay TV si è infatti assicurata la AEW (All Elite Wrestling), la nuova federazione professionistica di wr ...

