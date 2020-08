Siviglia-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma sarà visibile oggi in tv, ecco il canale, l’orario di riferimento e le informazioni sulla diretta streaming del match. Si gioca a Duisburg, in Germania, campo neutro per questa sfida secca a eliminazione diretta tra gli spagnoli e i giallorossi, che ritrovano l’ex ds Monchi. I giallorossi cercano il passaggio del turno per provare a vincere un trofeo e a qualificarsi alla prossima Champions, ma la strada sarà lunga. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Europa League, Nicolò Zaniolo tra i titolari: sarà schierato dall’inizio negli ottavi contro il Si… - SkySport : Siviglia-Roma, Mkhitaryan: 'Possiamo vincere l’Europa League' - LAROMA24 : SIVIGLIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani #AsRoma - TuttoASRoma : Roma, giorni decisivi: sfida difficile col Siviglia e inizia l’era Friedkin -